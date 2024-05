Bergsøy tok ledelsen ved Sondre Nygård Olsen etter 21 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

Abidoye doblet ledelsen for Bergsøy da han satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Bergsøy rykket ytterligere ifra da samme mann økte ledelsen to minutter senere. Etter 64 minutters spill la Simon Marcus Sieminski på til 4-0 for Bergsøy. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-4.

Hovdebygdas Rikard Johannes Osnes, Magnus Tore Tønnessen, Sander Harnes, Kenneth Nydahl, Jonas Vidhammer Tafjord og Audun Lillebø fikk gult kort.

Bergsøy klatrer til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Hovdebygda på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Bergsøy er på tredjeplass med ni poeng.

Abbas Tamimi var dagens dommer.

24. mai er det ny kamp for Hovdebygda. Da møter de Ørsta. Bergsøy skal måle krefter med Rollon samme dag.