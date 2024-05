Herman Waage sendte Start i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men Martin Andreas Bakkenget sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 32 minutter. Samme spiller sendte Sarpsborg 08 i føringen da han satte inn 2-1 sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Dro ifra

Etter 58 minutters spill scoret Vidtun-Olsen for Sarpsborg 08. Waage gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 ni minutter før slutt. Vidtun-Olsen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 like etterpå, og minuttet før full tid var hattricket et faktum for Sarpsborg 08-spilleren. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Sarpsborg 08s Aram Poya og Lauin Nashuan Ibrahim fikk gult kort. For Start fikk Gustav Vik gult kort.

Leder serien

Dermed har Sarpsborg 08 vunnet fire kamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Sarpsborg 08 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Start ligger på tredjeplass med sju poeng.

Joachim Zimmermann Helgesen var dagens dommer.

I neste runde skal Sarpsborg 08 måle krefter med Strømsgodset 25. mai. Start møter Strømsgodset 1. juni.