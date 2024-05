Brattvågs Brend Leefland scoret selvmål etter kun åtte minutters spill. Tobias Flem utlignet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Straffemål

Brattvåg tok ledelsen da Sam Tattum satte inn 2-1 etter 67 minutter, og Brattvågs innbytter Kristian Halvorsen satte inn et straffespark etter 90 minutters spill. Innbytter Mikael Haga reduserte til 2-3 for Arendal like etterpå. Han hadde nylig entret banen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Brattvågs Emil Dahle og Kristian Halvorsen fikk gult kort. For Arendal fikk Sander Lille-Løvø, Mikael Haga og Andreas Smedplass gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen står både Brattvåg og Arendal med ni poeng.

Robert Eggen var dagens dommer. 278 tilskuere hadde tatt turen til Brattvåg stadion.

I neste runde skal Arendal måle krefter med Kvik Halden 11. mai. Brattvåg møter Brann 2 13. mai.