Tjøstheim sendte Spjelkavik 2 i føringen før det første minuttet var spilt, og Jonas Myrseth doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 19 minutter. Tjøstheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Spjelkavik 2. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Spjelkavik 2 beholdt føringen

Etter et kvarter av andre omgang la Jonas Ottersen på til 4-0 for Spjelkavik 2. etter 70 minutters spill reduserte Valder ved Are Molnes. Dermed endte kampen 1-4.

Spjelkavik 2s Stian Nedregård og Jonas Ottersen fikk gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Valder på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Spjelkavik 2 ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Nikodemus Garshol dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valder spiller neste kamp mot Emblem 9. mai, mens Spjelkavik 2 spiller neste kamp mot Sykkylven.