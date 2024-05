Maiken Langholm Thomassen ga Straumsnes ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring etter kun tre minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Surnadal/Søya 2 var uheldig og gjorde selvmål et kvarter før sidebytte. En spiller reduserte til 1-3 for Surnadal/Søya 2 åtte minutter senere. Live Hovslien Kvisvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 28 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Målbonanza etter pausen

Surnadal/Søya 2 reduserte til 2-4 ved Bea Øie Nordvik noen minutter etter hvilen. En av lagets spillere økte til 5-2 for Straumsnes etter 46 minutter. Rett etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-5. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Andrea Hovslien Kvisvik satte inn 6-3 for Straumsnes, og A. Kvisvik scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-3 tre minutter senere. Etter 60 minutters spill økte Straumsnes ved Ingeborg Romundstad Nørbech, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Thomassen. A. Kvisvik fikk sitt hattrick etter 65 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-10.

Straumsnes topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Surnadal/Søya 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Straumsnes er på topp i serien med seks poeng.

Terje Polden dømte kampen.

Straumsnes spiller neste kamp mot Vestnes Varfjell 9. mai, mens Surnadal/Søya 2 spiller mot Eide og Omegn 2 to dager senere.