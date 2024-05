Neset/Aasguten tok ledelsen da Angel Nicolai Reitan satte inn 1-0 etter et kvarters spill, men Robin Stene sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Lånke/Fram tok ledelsen da Heine Guldseth Sørensen scoret et kvarter før hvilen. Ved pause sto det 1-2.

Målshow etter pause

Flôrez-Gjertsen fant nettmaskene da det var spilt et kvarter av andre omgang, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Peder Fjellanger Overvik satte inn 4-1 for Lånke/Fram. Flôrez-Gjertsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 etter 58 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 1-5.

Lånke / Fram leder serien

Etter torsdagens kamp er Neset/Aasguten på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lånke/Fram er på topp i serien med ni poeng.

Stephen Frank Loxley dømte oppgjøret.

9. mai er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Inderøy. Lånke/Fram skal måle krefter med Nessegutten/Skogn samme dag.