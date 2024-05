Øvrebø tok ledelsen da Knut Magnus Frigstad scoret allerede etter tre minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Øvrebø. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Øvrebø-angriperen. Etter et kvarters spill reduserte Vindbjart 2 da Elton Musliu satte inn 1-3-målet. Fem minutter senere økte Øvrebø ved en av lagets spillere. Etter 25 minutter var Vindbjart 2 uheldig og scoret selvmål. Vindbjart 2-angriperen reduserte til 2-5 fem minutter senere. En spiller økte til 6-2 for Øvrebø fire minutter før pause, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Frigstad satte inn 7-2. Stillingen sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 2-7.

Var suverene i andre omgang

Frigstad økte ledelsen da han satte inn 8-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Øvrebø rykket ytterligere ifra da Aksel Ellingsberg økte ledelsen seks minutter ut i andre omgang. Etter 62 minutters spill scoret Frigstad sitt sjette mål da han gjorde 10-2, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-2 for samme lag like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-11.

Topper serien

Dermed har Øvrebø vunnet fire kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Vindbjart 2 på andreplass på tabellen med åtte poeng, mens Øvrebø ligger på førsteplass med tolv poeng.

Frank Thorbjørn Dovland dømte kampen.

I neste runde skal Vindbjart 2 måle krefter med Donn 3 24. mai. Øvrebø møter Gimletroll 3 26. mai.