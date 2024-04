Petter Kalvik Hansen sendte NHHI 4 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 32 minutters spill, og NHHI 4 doblet ledelsen da Ulrik Stokke satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Direkte rødt kort til Nest-Sotra 3

Nest-Sotra 3 ble redusert til ti mann da Eirik Tidslevold ble vist det røde kortet etter 64 minutter, og NHHI 4 økte ledelsen da Håvard Dahlseng Kostamo satte ballen i nettet etter 80 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0. William Borøy reduserte til 1-3 for Nest-Sotra 3 sju minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

NHHI 4s Christian Mathias Tybring-Gjedde og Odin-André Nes Sande pådro seg gult kort. For Nest-Sotra 3 fikk Jan Ernest Ntwarishimiye og Krister Andrè Kausland gult kort.

NHHI 4 leder serien

Etter lørdagens kamp er NHHI 4 serieleder på tabellen med tolv poeng, mens Nest-Sotra 3 er nummer to med sju poeng.

Sebastian Samul dømte oppgjøret.

4. mai skal NHHI 4 møte Eidsvåg, mens Nest-Sotra 3 møter Åsane 4.