Verken Randesund eller Snøgg maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen tok Snøgg ledelsen ved Nora Lunde Håland. Etter 70 minutter ble vondt til verre for Randesund, da Bakken doblet ledelsen for Snøgg. Sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da 23-åringen satte inn 3-0 for Snøgg, og sju minutter senere la Carine Lid på til 4-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-4.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Randesund har tapt sine tre første kamper.

Etter søndagens kamp er Randesund på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Snøgg ligger på sjetteplass med seks poeng.

Anne-Katrine Kjebekk Thomsen var kampleder.

Randesund spiller neste kamp mot Sandefjord 4. mai, mens Snøgg bryner seg på Hønefoss 2 dagen etter.