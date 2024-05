Johan Sunde Heggstad sendte Spjelkavik 2 i føringen etter bare åtte minutter, og Isak Horn scoret og doblet ledelsen for Spjelkavik 2. noen minutter før hvilen økte Spjelkavik 2 til 3-0, og det sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Heggstad satte inn 4-0 for Spjelkavik 2. Sykkylven 2s Tobias Lødemel Hansen scoret fra straffemerket fem minutter ut i andreomgangen. Spjelkavik 2 rykket ytterligere ifra da Aron Tuva Holkestad økte ledelsen fem minutter senere, og Kitiphat Apisinwararat økte ledelsen da han satte inn 6-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Holkestad økte til 7-1 for hjemmelaget like etterpå, og etter 65 minutters spill økte vertene ved Teo Berget Gundersen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-1.

Omar Radwan Alaswad fikk se det gule kortet.

Spjelkavik 2 leder serien

Etter søndagens kamp ligger Spjelkavik 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Sykkylven 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Mats Klakegg Skog dømte oppgjøret.

Sykkylven 2 spiller neste kamp mot Vanylven 12. mai, mens Spjelkavik 2 bryner seg på Volda 3 dagen etter.