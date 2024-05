Immerstein sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 38 minutters spill, men Jakob Bjørseth Vollan sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Straffemål

Alexander Bråten sendte Tangmoen i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter etter hvilen, men Marcus Elmgren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Sigfred Jacobsen Fagerlid sørget for at Sverresborg tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter ut i andre omgang. Preben Kleppe Halgunset scoret for Sverresborg etter 73 minutter, slik at resultattavla viste 4-2. Rett etterpå fikk Sverresborg straffespark. Immerstein scoret 5-2-målet, og Aron Sørensen hadde nylig blitt byttet inn da han satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Sverresborgs Phillip Skåren pådro seg gult kort. For Tangmoen fikk Thalles Lynton Da Silva Monteiro og Iver Nordmeland Westerlund gult kort.

Sverresborg serieleder

Tangmoen har gått poengløse av banen tre kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Sverresborg serieleder på tabellen med tolv poeng, mens Tangmoen er på niendeplass med tre poeng.

Ove Runhaug var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sverresborg måle krefter med National, mens Tangmoen møter Levanger 2.