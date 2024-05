Kristiansen ble tomålshelt mot Giv Akt 2

Richard Lunde Kristiansen førte an med to mål i 8-0-seieren over Giv Akt 2 i 6. divisjon, Agder - avdeling 1 i fotball for menn søndag. Giv Akt 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.