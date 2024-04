Etter kun seks minutters spill tok Volda ledelsen ved Martinus Humberset Osdal, og ett minutt senere doblet Ryste ledelsen til Volda. Etter 23 minutter økte Volda ved Håvard Aarseth, og Ryste scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 rett etterpå. Henrik-Olai Brenne økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 40 minutters spill. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Noen minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Erlend Walseth Lid satte inn 6-0 for Volda, og Karam Abdulraouf Abdullah økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 7-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. To minutter før slutt fikk samme lag straffe, og Daniel Viddal scoret 8-0-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Eldars Dronks fikk gult kort.

Volda topper tabellen

Etter fredagens kamp ligger Volda på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Herd 2 er på sjetteplass med null poeng.

Petter Krumsvik Aamaas var dommer.

3. mai er det ny kamp for Volda. Da møter de Hareid. Herd 2 skal måle krefter med Guard/Rollon 2 7. mai.