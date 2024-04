Anders Olsen Reitaas ga Gimse ledelsen tidlig etter bare fem minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Gimse beholdt ledelsen

Marius Rønning Berntsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 åtte minutter før slutt. Severin Frengen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 åtte minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Linus Winsjansen Restad (Gimse) og Andreas Blengsli (Leinstrand) fikk begge gult kort.

Slik spilles neste runde

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

29. april skal Gimse møte Melhus 2, mens Leinstrand møter Røros/Os/Nansen.