Etter 15 minutter tok Imås 2/Jerv 3 ledelsen ved Oliver Bringsverd, men Brede Wallevik Pallesen sørget for balanse i Randesund 2-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Samme spiller sendte Randesund 2 i ledelsen etter 25 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Scoring fra elleve meter

Teodor Morlandstø sørget for at resultattavla viste 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Brede Wallevik Pallesen (Randesund 2 G14) satte inn et straffespark like etterpå. Khalid Assi økte ledelsen da han satte inn 5-1 etter 63 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Klatret til fjerdeplass

Randesund 2 og Imås 2/Jerv 3 har nå begge seks poeng.

Fredrik Jakob Fredriksen var kampleder.

I neste runde skal Imås 2/Jerv 3 måle krefter med Torden 21. mai. Randesund 2 møter Express/Lia 24. mai.