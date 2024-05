En spiller sendte Bardufoss foran da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutters spill, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 24 minutter. Fem minutter senere scoret en spiller igjen da han gjorde 2-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-2.

Noh Weldegebriel Gerezgiher fikk se det gule kortet.

Bardufoss serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Nordreisa på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Bardufoss er på førsteplass med seks poeng.

Espen Johnsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Nordreisa måle krefter med Senja 11. mai. Bardufoss møter Senja 15. mai.