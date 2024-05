Tynset 2 fikk en kjempestart på kampen da Emilie Moen sendte laget sitt i føringen etter kun åtte minutter. Ved pause sto det 1-0.

Dominerte etter hvilen

Silje Vang fikk nettsus og doblet ledelsen for Tynset 2 fem minutter ut i andre omgang, og Tynset 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen ett minutt senere. Astrid Sigbjørnsdatter Nygård økte til 4-0 for Tynset 2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Tynset 2 topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Tynset 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Kvikne er på tredjeplass med seks poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tynset 2 spiller neste kamp mot Røros 16. mai, mens Kvikne spiller neste kamp mot Folldal.