Ole Martin Sagarino ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 28 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Direkte rødt kort til Hei

Heis Denis Ates så rødt etter 62 minutters spill. Jonas Sandnes (Hei) ble sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort etter 90 minutter, og Amund Haaland Aano sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Eidanger tok ledelsen da Sander Stoa Vådal scoret i samme minutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-2.

Heis William de Jong Hillbo, Jeremie Elepo og Knut-Stian Knutsen fikk gult kort. For Eidanger fikk Haakon Aaltvedt Pettersen, Martin Søvik Røren og Fredrik Gundersen gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Hei nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Eidanger er serieleder med ni poeng.

Marius Lien var dommer i kampen.

I neste runde skal Hei måle krefter med Gulset 30. april, mens Eidanger møter Urædd samme dag.