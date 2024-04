Abod Tamem sendte Langfjorden/Skåla i føringen allerede etter ni minutter, men Simon Ødegård Kjørvik sørget for balanse i Vestnes Varfjell-regnskapet da han satte inn 1-1 etter en halvtimes spill. Vestnes Varfjell tok ledelsen da Leon Åfløy Botnvik scoret ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Holdt på føringen etter hvilen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Jesper Walle Keiseraas for Vestnes Varfjell. Et kvarter før full tid reduserte Langfjorden/Skåla ved Markus Sætran Vikhagen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

Nicolai Andrés Eide og Andreas Jelin Reselli fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Vestnes Varfjell på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Langfjorden/Skåla er nummer seks med null poeng.

Modolf Holm var kampleder.

Vestnes Varfjell spiller neste kamp mot FCK 2 28. april, mens Langfjorden/Skåla prøver seg mot Træff dagen etter.