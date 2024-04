Oscar Andaas ga Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Målshow etter pause

Zahl-Brathaug scoret og doblet ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 etter 60 minutter, og samme spiller økte til 3-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 like etterpå. Erik Holiløkk økte ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 da han satte inn 4-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Ayham Alahmad fikk se det gule kortet.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 topper serien

Etter lørdagens kamp er Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Sverresborg er nummer ni med null poeng.

Lars Erik Sandvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Sverresborg måle krefter med Røros 21. april. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 møter Astor 26. april.