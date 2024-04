Normann Aspaas ga Røros ledelsen tidlig, og Trygve Aas Kristoffersen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 18 minutters spill. To minutter senere reduserte Sverresborg ved Ola Øvstedal Brenna. Kosberg scoret for Røros et kvarter før hvilen, slik at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Aspaas satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og seks minutter etter pause fikk Røros straffe. Kosberg satte inn 5-1-målet. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Tobias Strand Vintervold satte inn 6-1, og Kosberg laget hattrick da han la på til 7-1 etter et kvarter av andreomgangen. Ti minutter senere scoret Røros-angriperen sitt fjerde mål da han gjorde 8-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 8-1.

Eskil Finsvik Hoel og Harald Jarl Thoresen Jacobsen pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Jørgen Langbekkhei var dagens dommer.

28. april er det ny kamp for Sverresborg. Da møter de Tynset. Røros skal måle krefter med Tiller 30. april.