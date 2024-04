Barane sendte Bømlo foran da han satte inn 1-0 etter 24 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0.

Ble sendt ut av dommeren

32-åringen scoret og doblet ledelsen for Bømlo noen minutter ut i andre omgang. Rasmus Andersen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 57 minutter. Barane (Bømlo) satte inn et straffespark rett etterpå. Amund Hella Berge-Soldal reduserte til 2-3 for Haugar 2 tre minutter før slutt. Haugar 2s Henrik Berg Vermundsen ble sendt i garderoben to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Bømlos Martin Olsen og Stian Olsen fikk se det gule kortet. For Haugar 2 fikk Thomas Vedøy gult kort.

Bømlo topper tabellen

Bømlo har vunnet tre kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Bømlo på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Haugar 2 er nummer fem med tre poeng.

Diyaddin Tunc var dagens dommer.

30. april er det ny kamp for Bømlo. Da møter de Rubbestadnes. Haugar 2 skal måle krefter med Djerv 1919 4 samme dag.