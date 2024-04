Smørås 2 tok ledelsen ved Ian Olsen Hestholm etter 26 minutter, men Sander Oen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Scoret på straffespark

Elias Tønnesen sørget for ledelse på nytt da han satte inn 2-1-målet noen minutter ut i andre omgang, og etter 70 minutters spill scoret Abel Sandal. To minutter senere fikk Øygarden 2 straffespark. Christoffer Borsholm Hatlem scoret fra ellevemetersmerket, og Sander Blom sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-3.

Øygarden 2s Mathias Espenes Mikkelsen pådro seg gult kort. For Smørås 2 fikk Saleban Keeyse Sulub og Andreas Alknas gult kort.

Øygarden 2 klatrer til sjuendeplass

Etter lørdagens kamp er Øygarden 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Smørås 2 ligger på tredjeplass med fire poeng.

Sindre Mathias Ekren Jakobsen var dommer i kampen.

20. april er det ny kamp for Øygarden 2. Da møter de Juristforeningen. Smørås 2 skal måle krefter med Hasunds Hund 26. april.