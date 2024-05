Allerede i åpningsminuttet tok Madla ledelsen ved Memed, og samme mann scoret og doblet ledelsen for Madla. Ask Fosse Ekeland satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 45 minutters spill. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Oliver Svenungsen Skau reduserte til 1-3, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 etter første omgang.

Scoret på straffespark

Noen minutter ut i andre omgang ble avstanden mellom lagene mindre da Balder Bjerkan reduserte til 2-3. Han hadde nylig blitt byttet inn. Reino Rantasalo satte ballen i mål etter 62 minutter, og Memed (Madla) scoret på straffe seks minutter senere. Odd 2 reduserte til 3-5 ved Magnus Kiste-Johnsen et kvarter før slutt. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Tobias Lunde satte inn 6-3 for Madla. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-6.

Odd 2s Balder Bjerkan pådro seg gult kort. For Madla fikk Mikkel Kvinnesland, Ask Fosse Ekeland og Nicolai Gundersen gult kort.

Ble værende på tolvteplass

Før lørdagens kamp hadde ikke Madla tatt poeng på de siste seks kampene.

Etter lørdagens kamp er Odd 2 på sjuendeplass på tabellen med elleve poeng, mens Madla ligger på tolvteplass med seks poeng.

Pavel Breivik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Madla måle krefter med Brodd, mens Odd 2 møter Vigør.