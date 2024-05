Trott/Solid/Stord 2 fikk en pangåpning på kampen da Christopher Steensohn sendte laget sitt i føringen allerede etter fire minutter, men Kent Håvard Eriksen utlignet da han satte inn 1-1. Oliver Huse sendte Trott/Solid/Stord 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 etter 18 minutters spill, og to minutter senere scoret Sander Mellemstrand Veum. Vestsiden-Askøy reduserte til 2-3 ved Eriksen tre minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Ekre sørget for Trott/Solid/Stord 2-jubel da han satte inn 4-2 noen minutter ut i andre omgang. Etter 65 minutter var hattricket et faktum for Eriksen. Ekre scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 etter 80 minutters spill, og Julian Rubach Grov satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Trott/Solid/Stord 2 fem minutter senere. Marius Solstrand Salamonsen (Vestsiden-Askøy) scoret 4-6 fra krittmerket etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-4.

Trott/Solid/Stord 2s Vegard Borrevik Eide og Thomas Fosse fikk gult kort.

Trott / Solid / Stord 2 klatrer til tredjeplass

Etter lørdagens kamp ligger Trott/Solid/Stord 2 på tredjeplass på tabellen med 16 poeng, mens Vestsiden-Askøy er på sjetteplass med tolv poeng.

Bjørn-Ketil Johnsen var dommer.

I neste runde skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Løv-Ham 31. mai, mens Vestsiden-Askøy møter Vadmyra samme dag.