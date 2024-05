Jacob André Bergfjord Kråkenes ga Mathopen 2 en tidlig ledelse. Etter 16 minutter ble vondt til verre for Nordre Holsnøy, da Ethan Solvang Saunderson doblet ledelsen for Mathopen 2. Andreas Løvik Hella satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 36 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-3.

Målfest etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Magnus Nilsen Ådlandsvik til 1-3 for Nordre Holsnøy, og Mario-Alexander Vikan Bertheussen reduserte etter et kvarter av andre omgang. Andreas Bjelland sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 73 minutter, og seks minutter senere la Hella på til 5-2. Bjelland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Mathopen 2 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-6.

Nordre Holsnøys Heine Sagstad pådro seg gult kort.

Tok over andreplassen

Etter lørdagens kamp ligger Nordre Holsnøy på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Mathopen 2 er på andreplass med tolv poeng.

Helge Andreas Stokholm dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Mathopen 2 måle krefter med Hausvik 2, mens Nordre Holsnøy møter Kjøkkelvik.