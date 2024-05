Hestad sendte Kolvereid 7er i føringen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, men Astrid Haugen Kleppa utlignet for Beitstad 2/Egge 2 7er fem minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Kolvereid var suverene i andre omgang

Hestad ga Kolvereid 7er ledelsen på nytt fem minutter ut i andreomgangen, og 34-åringen sikret seg hattrick da hun la på til 3-1 fem minutter senere. Kristin Østnor Lande økte til 4-1 for Kolvereid 7er et kvarter før slutt. Kleppa scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-4 rett etterpå. Kolvereid 7er rykket ytterligere ifra da Mina Kornelia Helmersen Arnøy økte ledelsen etter 50 minutters spill, og Hestad la på til 6-2 to minutter senere. Mona Cathrine Nordgård gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-6 etter 55 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-6.

Kolvereid topper tabellen

Kolvereid har seiret i fire kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Beitstad 2/Egge 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Kolvereid ligger på førsteplass med 13 poeng.

John Sigurd Holtesmo var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Beitstad 2/Egge 2 måle krefter med Åfjord, mens Kolvereid møter Stjørna/HIL/Fevåg.