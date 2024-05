Markus Grøtberg ga Søgne ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring etter bare seks minutters spill. Seks minutter senere ble vondt til verre for Lyngdal, da Adrian Finstad Henriksen doblet ledelsen for Søgne. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Søgne, og Cedric Johan Olsen-Rasmussen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Scoring fra elleve meter

Et kvarter før slutt var Lyngdal uheldig og satte ballen i eget mål. Grøtberg scoret igjen da han gjorde 6-0 fire minutter senere. Matheo Risbakken Eikeland (Lyngdal G16) scoret på straffe to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-1.

Ove Sletta Løvland pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Søgne på niendeplass på tabellen med ti poeng, mens Lyngdal ligger på 14. plass med ett poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngdal måle krefter med Jerv, mens Søgne møter Randesund.