Theo Lange Johansen sendte Gulset i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men fem minutter senere scoret E. Roalstad for Drangedal. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Drangedal hadde grunn til å juble

Isak Hassan sendte Gulset i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andre omgang, men E. Roalstad utlignet da han satte inn 2-2 etter 56 minutter. Joakim Kleven ga Gulset ledelsen igjen sju minutter senere, men Torjus Vermo Torsteinson sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 etter 77 minutters spill. Fem minutter senere fullførte E. Roalstad sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-3.

Tobias Haustveit Vøllestad og Tarjei Mevastaul Voje pådro seg gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter fredagens kamp er Drangedal på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Gulset ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Kim Ben var kampleder.

2. juni er det ny kamp for Drangedal. Da møter de Herkules. Gulset skal måle krefter med Hei samme dag.