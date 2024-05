Olav Særvold Haanæs sendte Sverresborg i føringen etter et kvarters spill, og Sverresborg var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da en spiller satte inn 2-0. Etter 23 minutter reduserte en av lagets spillere til 1-2 for Vestbyen/Nationalkameratene. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Sverresborg tok seieren etter målrik andreomgang

Mulue Abrham gjorde 3-1 tre minutter etter pause, og Nikolai Aas økte til 4-1 for Sverresborg to minutter senere. Etter 48 minutters spill scoret en spiller sitt andre mål da han gjorde 5-1. Emilian Iversen-Borgersen reduserte til 2-5 for Vestbyen/Nationalkameratene rett etterpå, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte gjestene da Noel Dybvik Decker satte inn 3-5-målet. Iversen-Borgersen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 fire minutter senere. Nikolai Aas scoret sitt andre mål da han gjorde 6-4 etter 59 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-4.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Sverresborg på femteplass på tabellen med 13 poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene er på niendeplass med seks poeng.

Jonas Kjebekk-Johansen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen/Nationalkameratene spiller neste kamp mot Tiller 29. mai, mens Sverresborg bryner seg på Freidig 3. juni.