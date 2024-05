Oliver Kolodziejczyk sendte Utleira i føringen etter kun ti minutters spill, men Ranheim utlignet til 1-1 da en spiller satte ballen i mål fem minutter senere. Etter 35 minutter var Ranheim uheldig og scoret selvmål. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-2.

Utleira var suverene i andre omgang

Colin Wright scoret 3-1-målet for Utleira ett minutt etter sidebytte, og en av lagets spillere la på til 4-1 for Utleira etter 62 minutters spill. Åtte minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 5-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-5.

Filip Klein Reinertsen og Casper Øverås pådro seg gult kort.

Utleira serieleder

Utleira har tatt poeng i sju kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Ranheim nummer tre på tabellen med 15 poeng, mens Utleira er på førsteplass med 19 poeng.

Fredrik Sørensen Nicolaisen var dommer.

I neste runde skal Ranheim måle krefter med Gauldal 3. juni, mens Utleira møter Byåsen samme dag.