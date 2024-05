Anders Trønsdal Røen sendte Søya/Surnadal i føringen et kvarter før pause, men fire minutter før sidebytte utlignet Eskil Lie for Grøa. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Søya / Surnadal så rødt

24-åringen sendte gjestene i ledelsen tre minutter etter hvilen. Vertenes Torgeir Kvendset ble sendt i garderoben ni minutter senere. Røen (Søya/Surnadal) scoret fra straffemerket fem minutter før slutt. Erling Farstad Fredriksen sørget for at Grøa tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt på overtid, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 seks minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Søya/Surnadals Kjetil Rønning fikk se det gule kortet. For Grøa fikk Ørjan Birkestøl, Bendik Haarberg og Erling Farstad Fredriksen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter kampen står både Søya/Surnadal og Grøa med seks poeng.

Per Iver Skrøvset var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Grøa spiller neste kamp mot Øksendal 30. mai, mens Søya/Surnadal prøver seg mot Øksendal 6. juni.