Her er dagens målscorere for Imås: Skjult personinfo med tre mål og Mathias Igland Trommestad med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Imås klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Express 2/Lia 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Imås er nummer tre med ni poeng.

Adrian Endre Westgård dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Express 2/Lia 2 spiller neste kamp mot Jerv 3 28. mai, mens Imås spiller mot Øyestad 2 to dager senere.