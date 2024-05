Andrea Aase Vadder sendte Åmdal-Tokke i ledelsen etter tolv minutters spill, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 2-0 like etterpå. Linnea Hegglid Gjerlid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Åmdal-Tokke etter 19 minutter. Tre minutter senere reduserte Fyresdal ved Sandra Breivik. Emma Sordal Heggard satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før sidebytte, og Åmdal-Tokke-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 5-1 sju minutter senere. Etter 34 minutters spill var hattricket et faktum for Andrea Aase Vadder, og Emma Sordal Heggard fikk sitt hattrick fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 7-1.

Åmdal-Tokke dro ifra

Andrea Aase Vadder økte til 8-1 for Åmdal-Tokke et kvarter før slutt, og Åmdal-Tokke rykket ytterligere ifra da Linnea Hegglid Gjerlid økte ledelsen rett etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 9-1.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp ligger Åmdal-Tokke på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Fyresdal er på femteplass med null poeng.

Morten Malsten var dommer i oppgjøret.

29. mai er det klart for nytt møte mellom Åmdal-Tokke og Fyresdal.