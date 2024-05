Hans Even Haddal sendte Vinne 2/Verdal 2 i ledelsen etter 26 minutters spill, og Phiphu Ketdee fikk nettsus og doblet ledelsen for Vinne 2/Verdal 2 ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Var suverene i andre omgang

Etter 61 minutter la Hassan Mohammed Balloh på til 3-0 for Vinne 2/Verdal 2, og Kevin Kvislabakken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vinne 2/Verdal 2. Hans Even Haddal scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-5.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp ligger Hegra 2/Tangmoen 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Vinne 2/Verdal 2 er på andreplass med ni poeng.

Trond Grytan var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hegra 2/Tangmoen 2 spiller neste kamp mot Flatås 29. mai, mens Vinne 2/Verdal 2 møter Strindheim 3 to dager senere.