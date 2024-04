Erik Skeie ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 33 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Sagvold sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 62 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 fem minutter senere. Etter 79 minutters spill scoret Henrik Rygg Kvåle for Vuku, og Alexander Rahming økte ledelsen da han satte inn 4-1 ni minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Ola Kasander Skeie (Rørvik) og Henrik Rygg Kvåle (Vuku) fikk begge gult kort.

Topper serien

Rørvik har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Rørvik på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Vuku ligger på førsteplass med seks poeng.

Erik Plahn var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Rørvik møte Kvik, mens Vuku møter Lånke.