Aleksander Felipe Banda sendte Kristiansandkameratene i ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Scoret på straffespark

Aas doblet ledelsen for Kristiansandkameratene da han satte inn 2-0 tre minutter etter hvilen, og samme spiller økte ledelsen for Kristiansandkameratene da han satte inn 3-0 seks minutter senere. Kristiansandkameratenes Tor Kristian Rener-Hovland scoret 4-0 fra krittmerket etter 78 minutters spill, og Stig Marius Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Kristiansandkameratene. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-5.

Kristiansandkameratene topper tabellen

Etter fredagens kamp er Eidekameratene på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kristiansandkameratene ligger på førsteplass med seks poeng.

Jan Helge Ask dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kristiansandkameratene måle krefter med Iveland, mens Eidekameratene møter Gimletroll 2.