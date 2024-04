Mandalskameratene tok ledelsen da Mikkel Laudal satte inn 1-0 etter 26 minutter, men Jacob Jonassen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Mandalskameratene tok ledelsen på nytt ved Håkonsen noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Etter 66 minutters spill scoret Mandalskameratene-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og to minutter før slutt la Herman Nodland Frajdenrajch på til 4-1 for Mandalskameratene. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Mandalskameratenes Benjamin Ryberg Antonsen og Håkonsen pådro seg gult kort. For Vigør fikk Lukas Bjørke, Jonassen og Lars-Sergio Sigurdsen gult kort.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Vigør ligger på tredjeplass med åtte poeng.

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. april. Mandalskameratene skal spille mot Randesund, mens Vigør møter Jerv.