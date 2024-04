En spiller sendte Charlottenlund 2 i føringen etter bare fire minutter, men Maja Aas-Olsen utlignet da hun satte inn 1-1. Una Pedersen Lian sendte Charlottenlund 2 foran igjen da hun satte inn 2-1 etter 17 minutters spill, men Aas-Olsen utlignet da hun satte inn 2-2 etter 29 minutter. Like etterpå tok Charlottenlund 2 ledelsen på nytt ved Matilda Rasmussen Bjerke. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-3.

Bortelaget økte ledelsen

Sigrid Fjærestad Toftaker satte ballen i mål etter 57 minutters spill for Charlottenlund 2 og sørget for at stillingen var 4-2. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Klatret på tabellen

Etter kampen står både Selbu og Charlottenlund 2 med tre poeng.

Otto Peder Rødsjø dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. april. Selbu skal spille mot Nardo 2, mens Charlottenlund 2 møter Neset.