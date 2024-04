Markus Fjørtoft ga Harøy/HaNo ledelsen etter kun seks minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Målbonanaza etter hvilen

Herd utlignet til 1-1 da Herman Helland Olsbø satte ballen i mål ett minutt etter hvilen, og Herd tok ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-1 fire minutter senere. Markus Steinshamn utlignet da han satte inn 2-2 ti minutter ut i andre omgang, og Andreas Silseth Harnes sørget for at Harøy/HaNo tok ledelsen igjen med sin scoring rett etterpå. Aleksy Kozlowski satte ballen i mål etter 53 minutter, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Andreas Silseth Harnes satte inn 5-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-2.

Oskar Myren Viken fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Harøy/HaNo på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Herd er nummer fire med tre poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var kampleder.

28. april er det ny kamp for Harøy/HaNo. Da møter de Guard/Rollon 2. Herd skal måle krefter med Aksla 30. april.