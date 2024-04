Jørgen Flåta Madsen sendte Notodden 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Warg Damien Oterholt Slåbakk doblet ledelsen for Notodden 2 da han satte inn 2-0 etter 21 minutters spill. Teo Sørby Kjellemyr reduserte til 1-2 for Langesund/Stathelle 2 rett etterpå, og etter 27 minutter utlignet Mustad for Langesund/Stathelle 2. Bosco Nkundimfura sendte Langesund/Stathelle 2 i ledelsen seks minutter senere, og Mustad scoret igjen da han gjorde 4-2 noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 4-2.

Målene rant inn

Jon Alexander Pedersen Steigedal reduserte til 3-4 fire minutter etter sidebytte. Samuel Johan Zaw satte inn 5-3 fem minutter senere. Etter 57 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Jwan Adib Bali reduserte til 4-5. Da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for Mustad, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Basini Kere satte inn 7-4 for samme lag. Mustad scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-4 seks minutter før slutt. Fire minutter senere scoret Slåbakk sitt andre mål da han gjorde 5-8. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-5.

Kjempet seg opp til andreplass

Det var årets første seier for Langesund/Stathelle 2.

Etter onsdagens kamp er Langesund/Stathelle 2 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Notodden 2 ligger på femteplass med null poeng.

Akbarjan Rozi var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langesund/Stathelle 2 spiller neste kamp mot Odd 2 1. mai, mens Notodden 2 spiller neste kamp mot Tollnes 2.