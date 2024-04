Byåsen fikk et forsprang da Ellinor Selbæk Rønning satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Hedda Jystad Fikkan sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Troya Désirée Bondø Garstad sendte Heimdal i ledelsen da hun satte inn 2-1 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-1.

Troner øverst

Etter onsdagens kamp er Heimdal serieleder på tabellen med ni poeng, mens Byåsen er på sjetteplass med null poeng.

Ulrik Bjørseth var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen måle krefter med Utleira, mens Heimdal møter Utleira.