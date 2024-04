Alabd sendte Kvernbit 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter. Like etterpå fikk Åsane 3 straffespark, og Nalix Amunaso satte inn 1-1-målet. En spiller sørget for at Kvernbit 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 23 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-2.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Pål Herland Torvund satte ballen i mål fire minutter etter pause for Kvernbit 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Åsane 3 reduserte til 2-3 ved Mikal Baravelli fem minutter senere. Alabd scoret igjen da han gjorde 4-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Amunaso scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-4 rett etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Åsane 3s Oliver Eide Myksvoll og Mikal Baravelli fikk se det gule kortet. For Kvernbit 2 fikk Anders Aalen Jacobsen gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Eirik Fossbakk Eide dømte kampen.

Kvernbit 2 bryner seg på Sandviken/Varegg 2 25. april, mens Åsane 3 spiller neste kamp mot Sandviken/Varegg 2 1. mai.