Anne-Marie Langaard Fjeld sendte Sandefjord i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 20 minutter, og Olafsen scoret og doblet ledelsen for Sandefjord ti minutter senere. Fem minutter før hvilen scoret samme spiller igjen da hun gjorde 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang la Andrea Røthe på til 4-0 for Sandefjord, og Olafsen gjorde hattrick etter 66 minutters spill. Sandefjord-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter før slutt, og Therese Kristine Bjerkemo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Sandefjord seks minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-0.

Hedvig Christiane Mender (Sandefjord) og Tuva Mathilda Eriksson (Hei) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Terje Skifjeld dømte kampen.

Sandefjord møter Snøgg 20. april, mens Hei spiller neste kamp mot Randesund dagen etter.