Lukas Hesselberg ga Fram ledelsen etter 22 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Lånke 2 klarte ikke nærme seg

Noen minutter ut i andreomgangen ble vondt til verre for Lånke 2, da Even Eikeland Alstad doblet ledelsen for Fram. Lånke 2 reduserte til 1-2 ved Kasper Dybvad da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-1.

Frams Fredric Rekdal og Ayaanle Saleban Ismail fikk se det gule kortet. For Lånke 2 fikk Sivert Hovin Viem gult kort.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Fram nummer to på tabellen med fire poeng, mens Lånke 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Jim Andreas Knutsen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fram spiller mot Varden Meråker 30. april, mens Lånke 2 spiller neste kamp mot Remyra.