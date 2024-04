Eric Moa Sæternes sendte Overhalla 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Erik Marinus Gangstø van Tuijl sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Emil Brattberg Sørensen sendte Overhalla 2 i ledelsen igjen to minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Dro ifra

Oskar Sagmo sørget for Overhalla 2-jubel da han satte inn 3-1 ti minutter ut i andre omgang, og Marius Flasnes Jakobsen økte til 4-1 for Overhalla 2 ett minutt senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Mye å se fram til neste runde

Mats Ivar Sandmo var dommer.

Terråk/Åbygda spiller neste kamp mot Namsos 2 24. april, mens Overhalla 2 spiller mot Rørvik dagen etter.