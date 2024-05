Lenea Kårtveit sendte Øygarden i føringen etter elleve minutters spill, og Øygarden-angriperen scoret igjen da hun gjorde 2-0 rett etterpå. Etter 32 minutter reduserte Tilde Meline Stølen Mikalsen til 1-2 for Askøy 2. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Bortelaget sikret poengdeling

Eileen Romarheim Aasebø utlignet da hun satte inn 2-2, og Vanessa Larsen Johansen ga Askøy 2 ledelsen etter 60 minutters spill. Maria Helle Blom sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Askøy 2 nummer to på tabellen med åtte poeng, mens Øygarden er på sjetteplass med tre poeng.

Asmir Husejnovic var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Askøy 2 måle krefter med Fyllingsdalen 2 21. mai. Øygarden møter Telavåg/Sotra 2 22. mai.