Abdishakur Bile Mohamed sendte Åsane i føringen da han satte inn 1-0 etter 25 minutter. Etter 38 minutters spill ble vondt til verre for Kvernbit, da Nikolai Brandtun doblet ledelsen for Åsane. Fem minutter senere reduserte Kvernbit ved Ariel Sharon Watuwa. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Hjemmelaget snudde kampen

Jaylan Jamal Kamau sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 62 minutter, og Kvernbit fikk et forsprang da Jakob Herland Pletten satte inn 3-2 sju minutter senere. Magnus Solvi-Neverdal sørget for at stillingen var 4-2 etter 71 minutters spill, og Kamau scoret sitt andre mål da han gjorde 5-2 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-2.

Eirik Hopland Larsen, Pletten og Eirik Solvi-Neverdal fikk gult kort.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp er Kvernbit serieleder på tabellen med 13 poeng, mens Åsane er nummer sju med seks poeng.

Michael Szajnfeld dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kvernbit møte Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik, mens Åsane møter Askøy.