Benjamin Skogen sendte Neset foran da han satte inn 1-0 etter 33 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Dro ifra

Et kvarter før full tid ble vondt til verre for Bangsund, da Simon Østerlie doblet ledelsen for Neset. Fire minutter senere økte Neset ved Oliver Kristensen. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Nesets Simen Moksnes og Lasse Finsvik Aatlo fikk gult kort. For Bangsund fikk Martin Nielsen og Jonas Kolberg Pettersen gult kort.

Neset klatrer til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Neset nummer sju på tabellen med sju poeng, mens Bangsund er på 13. plass med null poeng.

Rune Lillemark var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. mai. Neset skal spille mot Vinne, mens Bangsund møter Beitstad.