Mosjøen tok ledelsen da William Aleksander Bjørnå scoret etter 17 minutters spill, og Mosjøen var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da William Skogsaas satte inn 2-0. Etter 28 minutter reduserte Sømna ved Simon Lande-Bjørnå. Hans Kristian Edvardsen Dyrhaug sørget for at resultattavla viste 3-1 like etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 3-1.

Mosjøen var suverene i andre omgang

En av lagets spillere reduserte til 2-3 for Sømna fire minutter etter hvilen. Daleng satte inn 4-2 tre minutter senere, og ni minutter ut i andre omgang økte Mosjøen ved samme spiller. Rett etterpå reduserte en spiller til 3-5 for Sømna. Etter 48 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Odin Fjøseide Høyholm satte inn 6-3 for Mosjøen. En av lagets spillere reduserte for Sømna ti minutter senere. Ulrik Almås-Haugum la på til 7-4 for Mosjøen etter 58 minutter, og like etterpå fullførte Daleng sitt hattrick. Daleng økte til 9-4 for Mosjøen etter 63 minutters spill, og Isak Hatlen økte ledelsen da han satte inn 10-4 to minutter senere. Fire minutter før slutt scoret Mosjøen-angriperen igjen da han gjorde 11-4, og Mikkel Kvitnes Brækken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-4 for samme lag rett etterpå. Ett minutt før full tid la Daleng på til 13-4 for vertene, og ett minutt senere var hattricket et faktum for Isak Hatlen. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 14-4.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Mosjøen på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Sømna ligger på åttendeplass med null poeng.

Kristoffer Vestre var dommer i kampen.

I neste runde skal Mosjøen møte Sandnessjøen, mens Sømna møter Olderskog.